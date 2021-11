Portugal regista mais oito mortes e 1816 casos de Covid-19

© Patrícia de Melo Moreira/AFP

Estão confirmadas 18.242 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais oito do que no último boletim epidemiológico. O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 1.106.005, mais 1816 nas últimas 24 horas.

As oito mortes registaram-se no Norte (duas), no Centro (três), e em Lisboa e Vale do Tejo (três).

Há mais 701 casos ativos, totalizando agora 36.925. Duas mil pessoas tornaram-se contactos de vigilância nas últimas 24 horas. O total já chega aos 31.618.

Desde sexta-feira, mais 1107 foram dadas como recuperadas.

Neste momento, há em território nacional 424 pessoas internadas com Covid-19, das quais 13 deram entrada nas últimas 24 horas. Nos cuidados intensivos, há 69 pacientes, mais quatro do que na sexta-feira.

