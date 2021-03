Portugal regista mais três mortes e 618 novos casos de Covid. Rt é de 0,94

Hospital de São João, Porto © Pedro Correia/Global Imagens

Portugal regista, esta quarta-feira, mais três mortes e 618 novos casos de infeção por Covid-19, de acordo com o mais recente boletim epidemiológico emitido pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Estão confirmadas, no total, 16.848 mortes devido à Covid-19, desde o início da pandemia em Portugal. O número total de pessoas infetadas pela doença até agora é de 821.722.

O número de óbitos de terça-feira, quando morreram duas pessoas devido à Covid-19, foi o mais baixo desde 6 de setembro.

O boletim desta quarta-feira dá ainda conta de mais 707 casos de recuperação e uma diminuição de 92 no número de casos ativos.

O Rt está situado em 0,94 na totalidade do território português, não havendo alteração no valor se for levado em conta apenas o território continental.

A taxa de incidência de casos no país é de 65,3 casos de infeção por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias. O valor desce para 62,4 se for levado em conta apenas o território continental.

