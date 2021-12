Internamentos disparam em dia de novo máximo. Há 28.659 novos casos

© André Rolo/Global Imagens

Portugal regista nesta quinta-feira mais 16 mortes associadas à Covid-19 e 28.659 casos diários. Até ao momento, já foram detetadas 1.358.817 infeções com o coronavírus SARS-CoV-2, e 18.937 já morreram em Portugal devido à doença.

O número de internamentos nas enfermarias portuguesas disparou para 1034, mais 63 nas últimas 24 horas e há menos sete doentes nas unidades de Cuidados Intensivos portuguesas.

A região com maior número de mortes nas últimas 24 horas é a de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), com seis, seguida do Algarve (4), Norte (3), Centro (2) e Alentejo (1).

Quanto a novos casos, foi também LVT que atingiu o número mais elevado (13.755).

O número de casos ativos aumentou em 22.404, para 158.424, e há mais 17.018 contactos em vigilância. O número de recuperados da doença nas últimas 24 horas é de 6239.

O Rt nacional mantém-se em 1,29 e a taxa de incidência da doença é de 923,4 casos de infeção por 100 mil habitantes.

