Portugal regista novos máximos diários de mortes e infeções por Covid-19

Portugal regista nesta quinta-feira mais 303 mortes e 16.432 novos casos de infeção por Covid-19, em relação aos registados no último boletim epidemiológico.

Destas mortes, quase metade - 142, que equivalem a 47% do total - ocorreu na região de Lisboa e Vale do Tejo, seguidas de 66 no Centro, 60 no Norte, 23 no Alentejo, dez no Algarve, e mais duas na Madeira.

No total, já foram registadas 11.608 mortes e houve 685.383 infeções pelo coronavírus em Portugal.

Registaram-se, nas últimas 24 horas, 8946 casos de recuperação da infeção. Há agora menos 38 pessoas internadas - num total de 6565 - e menos um caso de internamento em Cuidados Intensivos: são agora 782.

Há, esta quinta-feira, mais 2894 contactos em vigilância.

