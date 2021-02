Portugal regista número mais baixo de óbitos diários por Covid desde 28 de dezembro

© Miguel Riopa/AFP (arquivo)

Portugal regista, esta segunda-feira, mais 61 mortes e 549 novos casos de infeção por Covid-19, o número mais baixo de mortes em 24 horas desde 28 de dezembro. Nesse mesmo dia, registavam-se 58 mortes.

O anterior mínimo de mortes tinha sido observado a 10 de novembro, dia em que morreram 62 pessoas com Covid-19.

O país tem, também, o número mais baixo de novos casos desde 6 de outubro do ano passado (427).

Os números desta segunda-feira

Estão confirmadas 16.023 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 61 do que no último boletim epidemiológico, o número mais baixo de mortes diárias desde 28 de dezembro de 2020.

O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 798.074, mais 549 nas últimas 24 horas. Há, neste momento, 80.642 casos ativos.

Até ao momento, 701.409 pessoas conseguiram recuperar, das quais 2.187 nas últimas 24 horas.

Há 79.699 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde.

Quanto aos internamentos, há 3322 pessoas internadas (mais seis do que nas últimas 24 horas) e mais 627 pessoas em cuidados intensivos (menos 11 do que o registado no domingo).

CONSULTE AQUI O BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19