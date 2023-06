Portugal regista primeira morte por mpox

Desde 27 de março deste ano que não há novos casos de varíola dos macacos em Portugal © Telmo Pinto / Global Imagens

Por Cátia Carmo 12 Junho, 2023 • 14:51 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Portugal registou, em janeiro, a primeira morte por infeção por mpox (monkeypox), segundo o relatório mensal da Direção-Geral da Saúde. A vítima era um homem de 23 anos, diagnosticado com a doença em setembro de 2022, VIH positivo e não aderente à terapêutica antirretroviral com imunossupressão avançada.

De acordo com o mais recente relatório da Direção-Geral da Saúde, desde 27 de março deste ano que não há novos casos de varíola dos macacos em Portugal. Ao todo foram registados 953 casos no país desde 3 de maio de 2022 até 28 de maio deste ano.

Mais de 3550 pessoas foram vacinadas contra a doença.

Lá fora, a maioria dos novos casos nas últimas quatro semanas foram registados na região das Américas e na região do Pacífico Ocidental.

"A OMS continua a considerar que o risco mundial é moderado, sendo-o também na Região Europeia. Apesar desta tendência decrescente, destaca-se nesta última semana o ressurgimento de novos casos no Reino Unido e nos Estados Unidos da América (USA). O Reino Unido, reportou 10 novos casos entre 4 e 25 de maio de 2023, perfazendo um total de 20 casos desde o inico do ano. Estes 10 casos em duas semanas foram todos diagnosticados em Londres, sendo metade deles em indivíduos não vacinados, e dois com apenas uma dose da vacina", pode ler-se no relatório da DGS.