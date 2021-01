Portugal regista segundo dia com mais mortes por Covid-19

© LUSA

O número de pessoas infetadas com Covid-19 até agora é de 456.533, mais 9927 nas últimas 24 horas. Há, neste momento, 93.360 casos ativos.

Estão confirmadas 7472 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 95 do que no último boletim epidemiológico.

Até ao momento, 355.701 pessoas conseguiram recuperar, das quais 3476 nas últimas 24 horas.

Há 103.771 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde.

Portugal ultrapassou na quarta-feira os dez mil casos diários, o máximo (10.027) registado desde o início da pandemia. Até esta quarta-feira, o número máximo diário de casos registados era de 7627, a 31 de dezembro.

Há 3.333 internamentos, mais 40 do que os registados na terça-feira, e 514 pessoas internadas em cuidados intensivos, mais uma do que as assinaladas no último boletim epidemiológico.

