Portugal regista 2.º pior dia em número de novos casos desde o início da pandemia

Portugal registou esta quinta-feira o segundo pior dia em número de novos casos de Covid-19, desde que a pandemia chegou a território nacional, no início de março. Foi ultrapassada a marca dos mil contágios, com 1278 novas infeções. Essa marca só tinha sido atingida duas vezes: com 1516, a 10 de abril, e 1035, a 31 de março.

Estão confirmadas 2050 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais dez do que no último boletim epidemiológico. Das 10 mortes registadas, três ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde também se verifica o maior número de infeções, cinco na região Norte e duas na região Centro.

O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 82.534, mais 1278 do que nas últimas 24 horas. Há, neste momento, 28.967 casos ativos.

Até ao momento, 51.517 pessoas infetadas pelo novo coronavírus conseguiram recuperar da doença, das quais 480 nas últimas 24 horas.

Estão internadas 801 pessoas (mais 37 nas últimas 24 horas), das quais 115 em cuidados intensivos (mais 11 em relação a quarta-feira).

Há ainda 46.182 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde.

