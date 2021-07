Portugal registou 3500 cancros atribuídos ao consumo de álcool em 2020

Portugal surge no documento na principal zona de risco © Amin Chaar / Global Imagens

Portugal registou, em 2020, 3500 cancros que podem ser atribuídos ao consumo de álcool. É uma estimativa de um estudo global divulgado esta quarta-feira pela revista médica britânica Lancet.

O estudo coloca Portugal entre os países de maior risco e avança que, a nível global, 740 mil pessoas tiveram cancro em 2020 por causa do consumo de bebidas alcoólicas. A ligação não tem sido muito divulgada, é preciso estudar mais, mas os autores deste relatório, que usou dados dos últimos dez anos, não têm dúvidas de que há uma ligação direta entre o consumo de álcool e alguns tipos de cancro, sobretudo do esófago, fígado e cancro da mama feminino. Apesar de menos forte, também há uma relação com o cancro da boca e colo retal.

Portugal surge no documento na principal zona de risco, com uma taxa acima dos 4,5% de todos os cancros associados a bebidas alcoólicas e em 2020 calcula-se que tenham surgido desta ligação 3500 dos cancros registados no país - 2700 casos em homens e 880 entre as mulheres.

Os especialistas explicam que a relação não é imediata no caso dos cancros do esófago, boca, cólon e reto. O intervalo entre o consumo de álcool e a doença é de, em média, uma década. Já no caso do cancro da laringe e do fígado, esse período cai para cerca de oito anos.

Também não há mínimos seguros, ou seja, o estudo mostra que há também tumores malignos associados ao álcool entre pessoas que bebem pouco.