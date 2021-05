Número de novos casos não era tão baixo desde agosto. Portugal sem mortes associadas à Covid

© LUSA

Portugal não regista esta segunda-feira nenhuma morte por Covid-19, pela quarta vez desde o início da pandemia. O primeiro dia sem registo de óbitos ocorreu em 3 de agosto de 2020, o segundo foi a 26 de abril e o terceiro a 30 de abril.

Há mais 180 casos de infeção por Covid-19 do que os registados no boletim epidemiológico de domingo. Este é o valor mais baixo desde 24 de agosto de 2020, dia em que se registaram 123 novos casos.

De acordo com os dados mais recentes da DGS, a incidência da Covid-19 em Portugal continental e ilhas é agora de 64,4 casos por 100 000 habitantes. Se olharmos apenas para o continente, o valor é menor: 62 casos de infeção por por 100 000 habitantes.

Nesta altura, o valor do R(t) é de 0,96, na totalidade do território português e também em Portugal continental.

Matriz de risco atualizada segunda-feira, 3 de maio de 2021 © DGS

O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 837.457, mais 180 nas últimas 24 horas. Há, neste momento, 23.356 casos ativos, menos 223 do que no domingo.

Há agora 322 pessoas internadas (mais 11 do que nas últimas 24 horas), 90 das quais em cuidados intensivos (mais cinco do que no último registo).

Até ao momento, 797.124 pessoas conseguiram recuperar, das quais 403 nas últimas 24 horas.

Há ainda 23.999 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde.

