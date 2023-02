Portugal sob aviso amarelo devido ao tempo frio. Chuva deverá regressar no domingo

© André Rolo/Global Imagens (arquivo)

Dezassete dos 18 distritos de Portugal continental estão a partir desta terça-feira e até quinta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de tempo frio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Bragança, Viseu, Évora, Porto, Guarda, Vila Real, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra, Portalegre e Braga vão estar sob aviso até às 10h00 de quinta-feira devido à persistência de valores baixos da temperatura mínima.

Segundo o IPMA, só a partir de quinta-feira é que se pode esperar uma pequena subida da temperatura. Até lá, Portugal continental vai estar pintado de amarelo, tal como explica à TSF a meteorologista Patrícia Gomes.

"O aviso amarelo vai continuar pelo menos até ao dia 2 de março, embora já no dia 2 se esteja a prever uma pequena subida dos valores da temperatura máxima. Pontualmente, no dia 3, num ou outro distrito interior, principalmente nas regiões do interior Norte, ainda poderá ser prolongado esse aviso, mas, até dia 2, quase todo o território do continente estará sob aviso amarelo. Apenas o distrito de Faro não está sob aviso amarelo. Está também emitido um aviso amarelo de agitação marítima para toda a costa ocidental, para o dia de hoje, entre o final da manhã e o início da noite, para ondas de noroeste com 4 a 4,5 metros", afirma.

Ouça aqui as explicações da meteorologista Patrícia Gomes à TSF 00:00 00:00

Patrícia Gomes revela ainda que a chuva deverá estar de regresso a partir de domingo.

"Estes dias com tempo frio são um pouco diferentes. Têm sempre alguma nebulosidade e nunca o céu limpo, portanto, gradualmente, vai aumentando a nebulosidade a partir de dia 2 ou 3, e tudo indica que a chuva irá regressar no dia 5, domingo, mas ainda falta algum tempo e vamos esperar que os modelos numéricos se ajustem e possamos dar uma previsão um pouco mais fidedigna", acrescenta.

O IPMA emitiu também aviso amarelo para os distritos do Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga entre as 12h00 e as 21h00 de hoje por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com 4 a 4,5 metros.

Também a Costa Norte da Madeira e a ilha do Porto Santo vão estar sob aviso amarelo até às 12h00 de hoje devido à agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com 4 a 4,5 metros.

O aviso amarelo, o menos grave, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje no continente tempo frio com céu pouco nublado ou limpo e vento fraco a moderado do quadrante leste, rodando para o quadrante norte a partir da tarde, e sendo por vezes forte nas terras altas.

A previsão aponta ainda para formação de geada, em especial no interior Norte e Centro, acentuado arrefecimento noturno e pequena descida de temperatura, sendo mais significativa da mínima.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os -3 graus Celsius (em Bragança) e os 11 (em Faro) e as máximas entre os 10 graus (na Guarda) e os 20 (em Faro).

Para o arquipélago da Madeira estão previstos períodos de céu muito nublado, diminuindo temporariamente de nebulosidade no início da tarde, aguaceiros em geral fracos, mais prováveis nas vertentes norte e terras altas até ao início da manhã, vento fraco a moderado e pequena descida das temperaturas.

No Funchal as temperaturas vão variar entre os 13 e os 20 graus e no Porto Santo entre os 13 e os 18 graus.

O IPMA colocou também sob aviso laranja as ilhas do Corvo e Flores devido à agitação marítima e ao vento, e São Miguel e Santa Maria devido à precipitação, resultante da depressão Kamiel.