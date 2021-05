Portugal tem 18 concelhos com incidência superior a 120 casos por 100 mil habitantes

Com zero casos nos últimos 14 dias são referidos 61 concelhos © André Rolo/Global Imagens

Portugal tem agora 18 concelhos com incidência do coronavírus superior a 120 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, menos três que os registados há uma semana.

Segundo dados divulgados esta sexta-feira no boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, tal como no boletim anterior não existem concelhos em risco muito elevado, ou seja, com incidência a 14 dias superior a 960 casos por 100 mil habitantes.

Em risco elevado de contágio mantém-se o município da Ribeira Grande (619) que regista incidência acumulada superior a 480 casos por 100 mil habitantes e o único neste grupo.

Dos 18 concelhos, seis registam um acumulado, nos últimos 14 dias, de mais de 240 casos por cada 100 mil habitantes, mais dois em relação ao boletim anterior: Arganil (272), Golegã (262), Nordeste (329), Odemira (364), Vila do Bispo (272) e Vila Franca do Campo (326).

Os restantes 11 concelhos têm valores entre os 120 e os 239,9 casos por 100 mil habitantes.

Com zero casos nos últimos 14 dias são referidos 61 concelhos, menos 20 em relação ao boletim anterior.

A incidência cumulativa a 14 dias do boletim epidemiológico desta sexta-feira refere-se aos dias entre 16 e 26 de maio.

Na nota explicativa dos dados por concelhos é referido que a incidência cumulativa "corresponde ao quociente entre o número de novos casos confirmados nos 14 dias anteriores ao momento de análise e a população residente estimada".

A Covid-19 provocou, pelo menos, 3.513.088 mortos no mundo, resultantes de mais de 168,9 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17.023 pessoas dos 847.604 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

