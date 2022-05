Portugal tem 58 praias "zero poluição". Há uma praia fluvial na lista pela primeira vez

© Gerardo Santos/Global Imagens

São 58 as praias portuguesas com "zero poluição", mais cinco do que no ano passado. Esta distinção é realizada pela associação ambientalista Zero e mostra que a maioria destas praias fica no Algarve. Francisco Ferreira revela que, este ano, pela primeira vez, há uma praia fluvial na lista.

"É muito mais complicado quando falamos de albufeiras e de rios garantir um registo incólume, sem qualquer contaminação ao longo de três anos. Neste caso, é no Sabugal, a Albufeira de Alfaiates", afirma em declarações à TSF.

Francisco Ferreira destaca alguns dos resultados relativamente às praias "zero poluição": "Predominantemente são praias costeiras, há aqui um conjunto de entradas de 17 novas praias e saída de 12 praias. Há um balanço de cinco praias a mais em comparação com o ano passado. Albufeira e Aljezur têm agora cinco praias, Tavira tem quatro. Alcobaça, Faro, Porto Santo, na região autónoma da Madeira, Sesimbra, Vila do Bispo e Vila do porto, em Santa Maria, nos Açores, com três."

Em comunicado, a associação ambientalista Zero informa que, "em 2022, as praias com zero poluição representam 9% do total das 643 zonas balneares em funcionamento, um aumento de 9 pontos percentuais, mais 5 praias, em relação às 53 classificadas no ano passado".

"Todas as praias classificadas o ano passado como praias zero poluição estão classificadas, ao abrigo da legislação, como praias com qualidade da água "excelente". Porém, na maioria das vezes, à custa de uma única análise onde foi detetada a presença de microrganismos, mesmo que muito longe do valor-limite, deixaram de poder ser consideradas praias zero poluição. Pela positiva merece destaque a entrada de cinco praias de Albufeira que não tinha nenhuma no ano passado, e a passagem de uma para cinco praias de Aljezur. Lourinhã e Vila Nova de Gaia tinham duas praias ZERO o ano passado e deixaram de estar representados. Em termos de balanço, saíram da lista do ano passado 12 praias e entraram 17 novas.", detalha a associação, sublinhando que "ainda há muito a fazer para garantir uma boa qualidade da água dos rios e ribeiras em Portugal, o que requer esforços adicionais ao nível do saneamento urbano e das empresas".

A associação ambientalista Zero deixa alguns alertas que devem ser tidos em conta no início desta época balnear, que começa esta quarta-feira, 1 de junho, em grande parte das praias do país: "Por razões ambientais e de segurança, só devem ser frequentadas praias classificadas como zonas balneares, onde há vigilância e onde se conhece a qualidade da água. Não devem ser deixados quaisquer resíduos na praia e, sempre que possível, devemos encaminhá-los através da recolha seletiva. Cuidados adicionais deverão ser tomados ao deitar fora luvas e máscaras. Mais de 80% dos 12,2 milhões de toneladas de plástico que entram no ambiente marinho em cada ano vêm de fontes terrestres, sendo o maior contribuinte o lixo de plástico, incluindo itens como garrafas de bebidas e outros tipos de embalagens. Este ano também estão a ser detetados resíduos consideráveis e máscaras e luvas no Mediterrâneo. Deve-se preservar a paisagem e os ecossistemas envolventes das zonas balneares, evitando o pisoteio de dunas ou outras áreas sensíveis."