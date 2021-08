Portugal tem 66% da população com vacinação completa contra a Covid

Em Portugal, a campanha de vacinação contra a Covid-19 iniciou-se em 27 de dezembro de 2020 © Rodrigo Antunes/Lusa

Um total de 66% da população residente em Portugal tem a vacinação completa contra a Covid-19, revela o relatório de vacinação divulgado esta terça-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Ao todo, até domingo, 6,76 milhões de pessoas (66%) tinham concluído o esquema vacinal. Segundo o relatório, publicado habitualmente todas as terças-feiras, 7,79 milhões de pessoas (76%) tomaram pelo menos uma dose.

Em Portugal, a campanha de vacinação contra a Covid-19 iniciou-se em 27 de dezembro de 2020, sendo administradas atualmente as vacinas de dose única (Janssen) e de dose dupla (Pfizer/BioNTech, Moderna e AstraZeneca).

As regiões do Alentejo e do Centro são as que continuam com o processo de vacinação mais avançado, respetivamente com 69% e 68% da população com o ciclo vacinal completo.

Em contrapartida, Lisboa e Vale do Tejo e o Norte, onde se concentra o aumento de novas infeções, têm menor percentagem da população com a vacinação concluída, respetivamente 64% e 66% das pessoas.

Contudo, as duas regiões, mais populosas, foram as que mais vacinaram na última semana: mais 266 632 pessoas no Norte e mais 217 166 pessoas em Lisboa e Vale do Tejo.

As pessoas mais velhas, que começaram a ser vacinadas mais cedo, estão entre as mais imunizadas, com 90%% (50-64 anos) a 97% (65 anos em diante) com a vacinação completa.

Portugal recebeu 15,3 milhões de doses de vacinas e distribuiu 14,1 milhões.

