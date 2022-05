Portugal tem cereais para um mês, OMS diz ser improvável pandemia de varíola dos macacos e outros destaques TSF

A ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes, visitou uma plantação de trigo em Beja © Nuno Veiga/Lusa

Alavancada pela guerra na Ucrânia, a crise alimentar é um dos temas que mais tem preocupado o mundo. A ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, garante que Portugal tem reservas de cereais para um mês.

Noutra das crises provocadas pela guerra, António Costa ofereceu ajuda à Alemanha para o abastecimento de gás a partir do porto de Sines. A proposta foi feita diretamente ao chanceler alemão, Olaf Scholz, em Hannover.

Na guerra propriamente dita, os militares do batalhão Azov capturados pelas forças russas no complexo industrial de Azovstal podem ser condenados a pena de morte. Quem o diz é um líder separatista de Donetsk.

A Organização Mundial da Saúde considera que é improvável que a varíola dos macacos se torne numa pandemia, tal como aconteceu com a Covid-19. Neste momento há 257 casos confirmados da doença.

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) publicou o primeiro relatório de supervisão dos preços dos combustíveis. Todas as segundas-feiras, o regulador publica um relatório onde divulga o preço de referência para os combustíveis e o compara com os preços praticados pelos postos de combustíveis. Saiba se está a pagar demasiado.

Viktor Órban, primeiro-ministro da Hungria, acusou a Comissão Europeia de irresponsabilidade na formulação do sexto pacote de sanções e considera que a proposta "não é boa".

Vinte e seis pessoas foram detidas esta segunda-feira por cibercrimes relacionados com os sistemas de homebanking. Os criminosos simulavam ser funcionários nas instituições bancárias para roubar as credenciais dos clientes e fazer transferências bancárias.

O deporto português está de novo incendiado e os protagonistas voltam a ser os mesmos. No mais recente capítulo, o presidente do Sporting, Frederico Varandas, acusou o homólogo portista, Pinto da Costa, de ser "um corruptor ativo". O FC Porto vai levar o caso à justiça.

A famosa obra de Leonardo da Vinci Mona Lisa foi alvo de um ato de vandalismo esta segunda-feira. Um homem atirou um bolo contra o quadro que está exposto no Museu do Louvre, em Paris, que apenas atingiu a proteção de vidro. Veja o vídeo do ataque.

A transladação do rei D. Pedro IV de Portugal (ou D. Pedro I do Brasil) para o país sul-americano vai ser apreciada pela Câmara Municipal do Porto após um exame técnico. O pedido foi feito pelo Brasil no âmbito das comemorações do bicentenário da independência.

A maior ponto de vidro do mundo fica no Vietname e foi agora declarada como tal pelo Guinness World Records. Tem 150 metros do chão e mais de 630 metros de comprimento.