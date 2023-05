Portugal tem "número anormalmente alto" de javalis

Portugal quer reduzir esta população "entre 10% a 20%, nos próximos cinco a dez anos" (Rui Manuel Fonseca / Global Imagens) © Rui Manuel Fonseca/Global Imagens (arquivo)

Portugal tem uma sobrepopulação de javalis, que se estima perto dos 300 mil exemplares, e é preciso reduzir o número de animais para mitigar prejuízos na agricultura e a ocorrência de acidentes rodoviários, foi anunciado esta terça-feira.

Estas são algumas das conclusões do Plano Estratégico e de Ação do Javali, apresentado em Évora, que foi promovido pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e elaborado por especialistas da Universidade de Aveiro.

"Agora, temos a confirmação de que temos um número anormalmente alto de javalis nos territórios rurais e nas zonas periurbanas e precisamos de aumentar o esforço de extração", afirmou o secretário de Estado do ICNF.

João Paulo Catarino, que falava aos jornalistas à margem da apresentação do plano, indicou que o Governo vai "propor o alargamento dos períodos de caça ao javali", com o objetivo de "reduzir substancialmente o efetivo".

"Para já, estamos a equacionar mesmo aumentar os períodos de caça ao javali praticamente para todo o ano", adiantou.

Também em declarações aos jornalistas, o vice-presidente do ICNF, Paulo Salsa, salientou que, com os resultados deste estudo sobre a espécie em Portugal, as autoridades nacionais podem "tomar melhores decisões".

"A população de javalis estima-se entre os 300 mil e os 400 mil exemplares, tem uma taxa de crescimento muito grande e tem muito alimento disponível. Portanto, precisamos de reduzir esta população entre 10% a 20%, nos próximos cinco a dez anos", disse.

Em declarações à TSF, o presidente do ICNF, Nuno Banzana, explicou que esta redução permite responder aos prejuízos na agricultura e diminuir o número de acidentes com javalis nas estradas.

Nuno Banza à TSF: "O estudo aponta para uma necessidade de redução de 20 a 30%" 00:00 00:00

Apontando que o esforço para reduzir a população de javalis deve envolver também agricultores e organizações do setor da caça, o vice-presidente assinalou que algumas medidas para se atingir esse objetivo "já estão a ser tomadas".

"O ICNF já meteu na rua um edital que permite as correções [de densidade] extraordinárias dos javalis, ainda que não estejamos em período de caça", cujo prazo "vai ser renovado até setembro", referiu.

"Esse ponto de equilíbrio passa por ser possível vir a integrar os javalis nos circuitos da alimentação humana" 00:00 00:00

Com este edital, explicou Paulo Salsa, deixam de ser apenas permitidas as esperas ao javali no período de lua cheia, passa a ser possível durante outras alturas e também são autorizadas caçadas em milharais.

Banza aponta, ainda à TSF, a necessidade "de limitar o acesso destes animais a determinados espaços", bem como a possibilidade de encontrar um ponto de equilíbrio ao "passar a integrar os javalis nos circuitos da alimentação humana", uma decisão que não acredita ser capaz de gerar qualquer conflito com os defensores dos direitos animais.

"Integrar esta proteína animal é incomparavelmente mais respeitador dos direitos animais do que qualquer outra opção" 00:00 00:00

O Plano Estratégico e de Ação do Javali foi elaborado por Rita Torres e João Carvalho, do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar (CESAM) da Universidade de Aveiro, e Carlos Fonseca, do Laboratório Colaborativo ForestWISE, da mesma academia.

Segundo os investigadores, a abundância média de javalis em Portugal estima-se em 277 mil exemplares.

"Os números demonstram uma sobrepopulação de javali", realçou Carlos Fonseca, referindo que a densidade populacional desta espécie é maior nas regiões do Alentejo, Beira Interior e Trás-os-Montes.

Sublinhando que este estudo "é inédito em Portugal", o investigador salientou que o país passa a estar entre os que têm mais informação sobre esta espécie e fica com condições para poder tomar as melhores decisões.

"Não nos podemos esquecer que a ameaça da peste suína africana é latente a nível europeu. Neste momento, já se encontra no norte de Itália e, apesar de parecer longe, temos de ter informação que nos permita atuar de uma forma racional e consistente", notou.

De acordo com Carlos Fonseca, o trabalho implicou a instalação de mais de 400 câmaras fotográficas de infravermelhos em vários locais de 16 áreas-piloto e a captura de animais para a colocação de coleiras com GPS [sigla em inglês de global positioning system, sistema de navegação por satélite], entre outras metodologias.