Portugal tem o Rt mais baixo da Europa, mas é o país com mais novos casos de Covid-19

O último relatório do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), publicado esta sexta-feira, sobre a evolução da pandemia, revela que Portugal tem agora o índice de transmissão (Rt) mais baixo da Europa, mas a maior incidência de novos casos per capita.

Como o primeiro-ministro anunciou na última apresentação das medidas para o futuro estado de emergência, nunca, desde o início da pandemia, Portugal teve um Rt tão baixo.

António Costa falou num Rt de 0,77 e os dados hoje divulgados pelo INSA são ainda mais baixos: 0,73 no último período avaliado de 3 a 7 de fevereiro.

Ou seja, na prática, cada 100 doentes com Covid-19 estão a contagiar, em média, 73, o que significa que a pandemia está a perder força.

Portugal é mesmo o país europeu com um Rt mais baixo pois em todos os outros países o Rt está muito mais próximo ou acima de 1.

No entanto, Portugal é, em paralelo, o país com uma incidência mais elevada da infeção, sendo o único que surge acima da fasquia de mais de 960 novos casos - nível considerado extremamente elevado - por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.

Uma aparente contradição que se explica pelo patamar muitíssimo elevado que Portugal atingiu no final de janeiro, acima dos 1600 novos casos por 100 mil habitantes.

A partir desse pico tem-se registado uma diminuição, apesar do país continuar com números extremamente graves e ainda dos piores da Europa.

Rt por regiões

O INSA revela ainda que os Açores são agora a região com o Rt mais baixo (0,58). Segue-se o Norte (0,68), o Centro (0,70) Algarve e Lisboa e Vale do Tejo (ambos com 0,75) e o Alentejo (0,77).

Apenas a Madeira tem um índice de transmissão acima de 1 (1,15), ou seja, na região autónoma a pandemia mantém-se em crescimento, mas neste caso o INSA avisa que o número tem de ser interpretado com cautela pois pode ser resultado de uma atualização da base de dados por introdução de casos ocorridos no passado.

