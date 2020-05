Portugal tem quase mais dez mil doentes curados do que os registados no relatório diário

A ministra da Saúde, Marta Temido © Miguel A. Lopes/Lusa (arquivo)

A ministra da Saúde, Marta Temido, revelou este sábado que, "até agora, o registo de utentes recuperados foi sempre feito só com base em notificação direta dos hospitais e autoridades de saúde" e que, a partir deste domingo, haverá alterações.

O trace Covid foi atualizado com um campo de registo com o rótulo "doente recuperado". Assim, quem segue o paciente começou também a fazer os registos diretos nesse mesmo sistema, sendo que, até agora, esses dados não estavam traduzidos nos relatórios oficiais diários da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Na conferência de imprensa diária das autoridades nacionais de saúde, a governante revelou igualmente que há 9652 pessoas com um teste Covid-19 negativo no Trace Covid e que, por isso, devem também considerar-se curadas. Assim, há quase mais dez mil doentes recuperados em Portugal do que os que estão registados no boletim diário da DGS.

Para evitar duplicações houve uma análise ao número total de utentes, assegurou também Marta Temido.

Por outro lado, a ministra adiantou ainda que a taxa de letalidade global por Covid-19 em Portugal é de 4,3%. Já acima dos 70 anos de idade, a taxa é de 16,4%.

O número de óbitos entre os profissionais de saúde é desconhecido, tendo em conta os relatórios. "Pode ter acontecido", admitiu, por seu lado, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, acrescentando que, até agora, não há informações sobre este assunto.

Graça Freitas pediu ainda que os médicos preencham os campos sobre as profissões quando há um óbito provocado pelo novo coronavírus.

Estão confirmadas 1302 mortes devido à Covid-19 em Portugal, das quais 13 foram registadas nas últimas 24 horas.

O número de pessoas infetadas pela doença é agora de 30.471, mais 271 do que no último boletim epidemiológico da DGS.