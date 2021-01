Há mais 10.556 casos confirmados da doença em Portugal © Patricia de Melo Moreira/AFP

Portugal ultrapassou esta terça-feira os 500 mil casos de infeção com o coronavirus registados desde o início da pandemia, em março de 2020, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o boletim epidemiológico da DGS, com o registo de 10.556 novos casos nas últimas 24 horas Portugal atingiu hoje os 507.108 casos confirmados de infeção com o coronavírus, que provoca a doença Covid-19.

