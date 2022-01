Portugal ultrapassa os 65 mil casos diários. Rt e incidência sobem

© José Coelho/Lusa

Estão confirmadas 19.703 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 42 do que no último boletim epidemiológico emitido pela Direção-Geral da Saúde (DGS). O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 2.377.818, mais 65.578 nas últimas 24 horas.

O número de casos ativos da doença subiu em 3391 e registam-se mais 62.145 casos de recuperação da doença, aos quais se juntam mais 26.343 contactos em vigilância. Há menos sete doentes Covid internados nos hospitais portugueses (2313) e menos quatro em unidades de Cuidados Intensivos (154).

O Rt nacional subiu de 1,15 para 1,17. A incidência, a nível nacional, aumentou de 5322,6 casos por cem mil habitantes para 5728,4.

A distribuição geográfica dos novos casos desta quarta-feira é de mais 28.314 no Norte, mais 18.696 em Lisboa e Vale do Tejo e outros 11.204 no Centro. No Algarve há mais 2828 casos, no Alentejo mais 2094, a que se juntam mais 1285 nos Açores e 1157 na Madeira.

Foi também no Norte que se registaram mais mortes (16), seguido de Lisboa e Vale do Tejo (15). Seguem-se o Centro (9) e o Alentejo (2). Algarve, Açores e Madeira não registaram mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas.

