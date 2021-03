Portugal vacinou menos na última semana e há mais 56% de vacinas por distribuir

© Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens (arquivo)

Mais de metade dos idosos acima dos 80 anos já receberam pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19, mas o ritmo de vacinação em Portugal teve uma quebra na última semana.

Os dados agora divulgados pela Direção-Geral da Saúde (DGS) revelam que nos últimos sete dias foram dadas mais 160 mil vacinas em Portugal (entre primeiras e segundas doses), ou seja, menos 24 mil que na semana anterior (-13%).

Na análise por regiões, apenas em Lisboa e Vale do Tejo foram vacinadas mais pessoas na última semana do que aquilo que tinha acontecido na semana anterior (+3,4%).

Consulte aqui, na íntegra, o relatório de vacinação.

Pelo contrário, no Algarve a queda foi de -46,7%, no Norte de -20,6%, no Centro de -17% e no Alentejo de -3,6%.

Em paralelo, também houve uma subida significativa das vacinas recebidas por Portugal e que estão por distribuir: 69 mil na semana passada para 108 mil agora (o equivalente a +56%).

Na divisão por idades, entre os mais velhos, com mais de 80 anos, 47% já receberam pelo menos uma dose e 10% já têm as duas doses da vacina contra o coronavírus.

Dos 65 aos 79 anos 6% já receberam uma ou duas doses da vacina, percentagem que sobe para 12% dos 50 aos 64 anos.

Abaixo destas idades, as percentagens são, naturalmente, muito mais baixas, tendo em conta que não estão nos grupos prioritários, exceto se fizerem parte de determinadas profissões de risco acrescido - por exemplo, entre outros, médicos, enfermeiros ou trabalhadores de lares de idosos.

Até ao momento já foram vacinadas 740 mil pessoas em Portugal, das quais 293 mil com a segunda dose.

