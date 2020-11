Portugal vai comprar 22 milhões de vacinas contra a Covid-19

Será possível conhecer mais detalhes quando o plano de vacinação for apresentado © Javier Cebollada/EPA

O Ministério da Saúde e o Infarmed confirmam que Portugal vai comprar cerca de 22 milhões de doses de vacinas para a Covid-19, o que deve permitir vacinar toda a população. No entanto, à TSF o Ministério da Saúde nada mais acrescenta.

O plano de vacinação Covid-19 vai ser apresentado ainda esta semana e, nessa altura, será possível conhecer mais detalhes. Marques Mendes, domingo no comentário na SIC, revelou que as primeiras doses chegam em janeiro, acrescentando que está previsto que as primeiras a chegar sejam as vacinas da Pfizer e, depois, as da Moderna.

A pandemia do novo coronavírus já provocou mais de 1,4 milhões de mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 4505 em Portugal.

