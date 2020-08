Portugal vai integrar corredor aéreo do Reino Unido

Sector do Turismo no Algarve © Luís Forra/Lusa

Portugal vai integrar a lista de corredores aéreos do Reino Unido. A notícia está a ser avançada pelo The Guardian, o que significa que os turistas que regressem de Portugal já não vão necessitar de quarentena.

O anúncio do Governo britânico deve ser conhecido ainda nesta quinta-feira, com a medida a entrar em vigor no sábado. De acordo com o jornal britânico, a Croácia vai ser removida da lista.

Portugal foi excluído dos corredores aéreos do Reino Unido desde a primeira lista oficial. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, considerou nessa altura a decisão como "absurda" e "errada" e sugeriu um impacto nas relações bilaterais.

As autoridades britânicas justificaram a decisão com o elevado número de casos em Portugal, apesar de o Governo ter disponibilizado toda a informação, o que enfureceu Augusto Santos Silva.

"Se esse critério fosse usado isoladamente, as autoridades britânicas deviam ter levantado a quarentena com a Coreia do Norte, que regista zero casos e zero mortes nos últimos dias. Todos percebemos o absurdo disto."

O ministro recusou um conflito diplomático, mas lembrou que os "países amigos tratam-se de outra maneira".

As relações entre os dois países podem agora regressar à normalidade. Recorde-se que Portugal tem registado uma normalização no número de novos casos, ao contrário do que sucede em vários países europeus.

Esta quinta-feira, Portugal confirmou mais 291 casos de Covid-19, e duas mortes. Por outro lado, o Reino Unido registou seis mortes e 1182 casos de infeção.

Desde o início de agosto, Portugal começou a apresentar um relatório da situação epidemiológica com base nos critérios usados pelo Reino Unido. O objetivo, anunciado por Augusto Santos Silva, era alterar as restrições de viagem para o país.

Desde 8 de junho que todas as pessoas que chegam ao Reino Unido, incluindo britânicos, são obrigadas a permanecer em isolamento durante 14 dias para reduzir a probabilidade de contágio. As exceções são os viajantes dos corredores aéreos definidos pelo Governo.