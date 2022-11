Portugal vai receber 25 migrantes, reafirmada condenação de deputado do Chega e outros destaques TSF

© Christophe Simon/AFP

Portugal já está em contacto com as autoridades francesas para receber "rapidamente" 25 migrantes que estavam a bordo do navio Ocean Viking, resgatados no Mediterrâneo.

O Tribunal da Relação de Lisboa decidiu que o deputado Pedro Frazão vai ter mesmo de publicar no Twitter o que já tinha sido determinado em fevereiro, pelo Tribunal de Cascais, e confirmado em maio pela Relação de Lisboa: um desmentido sobre uma afirmação "falsa e ofensiva do direito à honra" de Francisco Louçã.

A Câmara Municipal de Miranda do Douro Decidiu avançar com processos judiciais contra a EDP e a Movhera, para responsabilizar civil e criminalmente os dirigentes da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e da Autoridade Tributária (AT) por não defenderem o interesse público no caso da polémica venda das barragens a um consórcio liderado pela francesa Engie, em 2020.

Representantes do Governo e do setor privado deslocam-se na próxima semana à Índia para debater formas de prevenir redes de tráfico como a que foi desmantelada esta semana.

Ese as aulas, para lá de livros e professores, tivessem robôs ou máquinas para ir ao fundo do mar? O cenário futurista está a ser testado esta semana no Agrupamento de Escolas Dona Filipa de Lencastre, em Lisboa, com alunos do ensino básico. A TSF foi assistir a uma das aulas e encontrou uma sala que o Governo quer tornar realidade com a chamada bazuca europeia.

Pelo menos 44 pessoas foram detidas durante uma operação internacional que mobilizou 11 países contra uma rede criminosa de tráfico de droga, lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito, considerada "uma das mais perigosas" da União Europeia.

Da metáfora do "sapo na panela", da Iniciativa Liberal, à totalidade das propostas do Chega a serem rejeitadas, o Orçamento do Estado para 2023 foi debatido, pela última vez esta sexta-feira, e aprovado, com a maioria do PS a dar o único voto a favor.

"The Majestic Adventures of Ofelia de Souza" arrecadou o título de Melhor Filme de Turismo do Mundo, na categoria Produtos Turísticos, no World's Tourism Film Awards. A entrega do prémio aconteceu em Valência, em Espanha.