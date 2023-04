Portugal vai ter 394 praias com Bandeira Azul em 2023, mais uma do que no ano passado

© Maria João Gala /Global Imagens

Portugal vai ter este ano 394 praias com Bandeira Azul, mais uma do que no ano passado. Em declarações à TSF, a coordenadora nacional do programa Bandeira Azul, Catarina Gonçalves, adianta que este ano houve menos praias a apresentar candidaturas, especialmente praias fluviais.

"Houve um decréscimo de possibilidade de candidatura por parte das praias do interior, as secas e as chuvas torrenciais influenciaram bastante a qualidade da água balnear. Houve algumas que não puderam candidatar-se. Apesar de ter havido este revés ao nível das praias do interior, continuamos a estar em segundo lugar a nível internacional no que diz respeito às praias do interior, nas praias costeiras estamos em sexto e pela primeira vez estamos em primeiro no que diz respeito às embarcações. A Bandeira Azul não é só para praias e marinas, é também para embarcações ecoturísticas", explica.

Catarina Gonçalves admite ainda que a falta de nadadores salvadores influencia a quantidade de bandeiras azuis nas praias portuguesas.

"Apesar de estarem galardoadas nesta altura do ano, a verdade é que há sempre uma percentagem de praias que não chega a hastear a Bandeira Azul, porque não tem nadadores salvadores. Aqui, em Portugal, temos sempre o condicionalismo de muitos deles serem estudantes e de terem que aguardar o final das aulas e dos exames", afirma, sublinhando a pouca adesão aos cursos de nadadores salvadores.

"A carreira profissional também não é muito aliciante, há aqui todo um conjunto de situações que tem que ser resolvidas em conjunto em vários setores: o turismo, a marinha, o ambiente", acrescenta.

A lista das praias que este ano vão receber a distinção será divulgada esta quinta-feira, às 11h00.