Português em Beirute pede ajuda para regressar a Portugal

Não há registo oficial de portugueses afetados pelas duas violentas explosões que deixaram um rasto de destruição no Líbano, mas Portugal já recebeu, pelo menos, um pedido de ajuda, avança à TSF a secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes. Trata-se de um português casado com uma cidadã libanesa e que quer regressar ao país de origem para conseguir um visto para a mulher.

"Tivemos, durante a noite, um pedido para o gabinete de emergência consular de um familiar de um português que vive há cerca de um ano em Beirute e que vive num prédio de apartamentos. Felizmente, vivendo no 10.º andar, não teve qualquer problema, embora o rés-do-chão e o primeiro andar tivessem sido destruídos. O que ele pede é ajuda para regressar nestas circunstâncias, uma vez que vai precisar de um visto para a esposa", adianta Berta Nunes.

A secretária de Estado garante que a diplomacia nacional se mantém atenta e que todas as informações que tem recebido de portugueses no Líbano são "no sentido de dizer que estão bem, exceto um casal que estava de férias fora de Beirute e que reportou que o seu apartamento terá sido destruído".

Berta Nunes lembra que quem tiver familiares no Líbano a precisarem de ajuda "pode contactar o gabinete de emergência consular a partir do portal das comunidades, por telefone ou por e-mail". O serviço está disponível "24 horas por dia", garante.