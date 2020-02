Português infetado com coronavírus deve ser transferido para hospital esta terça-feira

© Philip Fong/AFP

O cidadão português que está infetado com coronavírus a bordo de navio que está ao largo do Japão soube esta segunda-feira que deve ser transferido para um hospital japonês.

A transferência deve ocorrer esta terça-feira, confirmou à TSF pela mulher de Adriano Maranhão, que deve ser transferido para um hospital de referência em Yokohama.

Emanuelle Maranhão espera por uma confirmação "por escrito". 00:00 00:00

"Ele recebeu essa indicação por um médico que foi lá dizê-lo. Ainda não há papéis, não há confirmações por e-mail, nada", alerta Emanuelle Maranhão.

A hora da transferência também ainda não foi definida. O cidadão português recebeu ordens para deixar de tomar paracetamol e "está a começar a ter mais dores no corpo".

Queixa-se também de falta de comida: "Se não tiver comida dentro da cabine, passa fome."

Adriano Maranhão soube este sábado que está infetado pelo Covid-19, a bordo do navio Diamond Princess, que está em quarentena do porto de Yokohama, no Japão.

O homem de 41 anos, natural da Nazaré, trabalha no cruzeiro como primeiro canalizador e está isolado numa cabine, enquanto aguarda por tratamento médico.