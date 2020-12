Portuguesa Hi Fly diz adeus ao seu gigante A380 com uma mensagem nos céus

Por Carolina Rico 17 Dezembro, 2020 • 12:58 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A partir desta quinta-feira a companhia aérea portuguesa Hi Fly vai deixar de usar o seu avião Airbus A380, o maior avião de passageiros do mundo.

Esta manhã o gigante da aviação disse adeus aos céus com um último voo do aeroporto internacional de Beja para Toulouse, França, deixando ma mensagem especial no trajeto.

Trajeto do último voo do A380 da Hi Fly © Reprodução Flightradar24

A decisão de não estender o período inicial de aluguer acordado, "após quase três anos de operações bem-sucedidas em todo o mundo", deve-se à diminuição da procura de aviões muito grandes durante a pandemia de Covid-19, escreveu a Hi Fly no Facebook em novembro.

O Airbus A380 será substituído na frota da Hi Fly por Airbus A330 adicionais, "um avião menor e mais adequado para as atuais condições do mercado".

Já em julho o Airbus A380 da Hi Fly, o 9H-MIP "Salve os Recifes de Coral", com capacidade para transportar 471 passageiros distribuídos por três classes ou 800 em classe económica, tentou adaptar-se às nova realidade, tendo sido modificado para o transformar num avião com mais carga.

Contando com a Hi Fly, apenas 15 companhias aéreas já operaram o A380. Em Portugal só podia aterrar no Alentejo porque as suas grandes dimensões não lhe permitem manobras nos outros aeroportos do país.