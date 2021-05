© Paulo Spranger/Global Imagens

A partir desta quarta-feira, os portugueses com mais de 25 anos podem renovar o Cartão de Cidadão através da internet.

Segundo informa o Ministério da Justiça no seu site, pode fazer a renovação automática do documento de identificação sem sair de casa quem preencher os seguintes requisitos:

- Ter 25 anos ou mais;

- Não precisar de alterar nome, fotografia ou outro dado biométrico (é possível alterar algumas informações pessoais como a morada, os apelidos e os contactos);

- O Cartão de Cidadão a renovar foi pedido antes de 1 de outubro de 2017 e, por isso, com validade de cinco anos;

- O Cartão de Cidadão ainda está válido ou caducou há menos de 30 dias;

- A impressões digitais do titular existirem no sistema dos serviços do IRN.

É possível fazer a renovação online do Cartão de Cidadão no portal ePortugal com o PIN da Chave Móvel Digital ou ou instalando a aplicação que permite a leitura do Cartão de Cidadão no computador, inserindo o cartão no leitor e entrando no portal com os códigos do cartão constam da carta PIN.

No portal ePortugal é preciso preencher o formulário da renovação e depois basta esperar pela carta PIN com uma referência multibanco, pagar e escolher como receber o cartão por correio registado, ou pelo levantamento num balcão (o cartão renovado online só pode ser entregue ao seu titular).

Já em no ano passado, devido às restrições associadas à pandemia, o Governo facilitou o processo de renovação do cartão de cidadão, com possibilidade de renovação automática envio por CTT ou levantamento em alguns espaços do cidadão.