Portugueses defendem eleições, aumento da transmissão da Covid-19 e outros destaques TSF

A maioria dos inquiridos na sondagem da Aximage para TSF-JN-DN defendem eleições antecipadas, mas não acredita em vencedor absoluto. Em sintonia com o Conselho de Estado, quase 60% dos inquiridos, de todos os quadrantes políticos, defendem que Marcelo Rebelo de Sousa deve dissolver a Assembleia e convocar eleições. Contra estão 25%, e outros 16 % não têm opinião.

O secretário-geral do PCP disse na quarta-feira que ficou "muito agradecido" ao ministro socialista Pedro Nuno Santos por defender o êxito e reedição do acordo à esquerda, mas considerou que agora "não corresponde ao sentimento prevalecente" no PS. Interpelado sobre as declarações do ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, na terça-feira, de que o acordo à esquerda "funcionou" e que "não foi um parêntesis" na história da política portuguesa, Jerónimo de Sousa disse que ficou "muito agradecido".

No mesmo plano, o secretário-geral comunista sustentou na quarta-feira que o "grau de compromisso" do partido é decidido pelo "nível de convergência" do Governo, defendendo que foi o PS que quis acabar com o entendimento dos últimos seis anos.

Já no PSD, Paulo Rangel assume que o PSD tem hoje um défice de presença política no país. O candidato à presidência do partido considera que o PSD não assumiu a função patriótica de fazer oposição ao Governo de António Costa, o que deixa os social-democratas sem argumentos para marcarem a diferença no combate político que se avizinha.

O secretário-geral do partido, José Silvano, responde às críticas lembrando os mais recentes números do combate eleitoral precisamente no distrito em que o candidato à liderança do PSD falava. "Évora é o local onde essas afirmações não têm razão de ser. Évora tinha zero câmaras municipais. Nestas eleições autárquicas, conquistou quatro câmaras municipais. Foi talvez o distrito do país onde o PSD mais subiu, onde o PSD mais se solidificou, onde o PSD no terreno mais trabalhou. Nos últimos quatro anos, a distrital de Évora revitalizou seis concelhias. Eu não sei o que é essa implementação política. ", sustenta José Silvano m entrevista à TSF.

Ribau Esteves, autarca de Aveiro que venceu as últimas autárquicas com maioria absoluta, critica Paulo Rangel, depois de o candidato à liderança nas eleições internas do PSD ter considerado que o partido apresentava um défice de presença política no país. Rangel sublinhou, na noite de quarta-feira, em Évora, que o PSD não assumiu a função patriótica de fazer oposição ao Governo de António Costa, o que deixa os social-democratas sem argumentos para marcarem a diferença no combate político que se avizinha.

A dose de reforço da vacina contra a Covid-19 deve ser realizada com as vacinas da Moderna (Spikevax) ou da Pfizer (Comirnaty), pelo menos seis meses após o esquema vacinal, segundo a Direção Geral da Saúde (DGS). De acordo com a norma atualizada da DGS, esta recomendação é idêntica seja qual for a vacina que a pessoa tomou, mas "não é aplicável às pessoas que recuperaram de infeção por SARS-CoV-2".

A Organização Mundial de Saúde alertou esta quinta-feira que o ritmo de transmissão do coronavírus na Europa suscita "grande preocupação". A OMS estima que, até ao início de 2022, meio milhão de pessoas morra devido à Covid-19 no continente europeu.

A retirada de fibras de amianto está a gerar um clima de pânico em algumas escolas. O MESA, Movimento Escolas Sem Amianto, tem recebido muitas queixas e dúvidas de pais e professores, sobretudo na região de Almada. André Julião, dirigente do MESA, revela à TSF, que as intervenções estão a ser feitas fora do período mais indicado. "Algumas escolas, nomeadamente no concelho de Almada, estão agora a começar a querer as suas remoções, isto porque não foi possível fazê-las no tempo útil", aponta o representante do Movimento Escolas Sem Amianto.