Portugueses desconfiam da Justiça, o PIB em queda e a ameaça da Al-Qaeda

Entre os temas que definiram a manhã desta sexta-feira está a sondagem da Aximage para a TSF-JN-DN, que revela a desconfiança dos portugueses em relação à forma como políticos e altos cargos públicos são fiscalizados, aos casos de corrupção e à capacidade da Justiça para os investigar.

Destaque também para a entrevista com António Rios de Amorim, no programa "Em Alta Voz", da TSF e DN. O presidente da Corticeira Amorim defende um calendário para o fim das moratórias para evitar uma crise na banca, vaticina que só a retoma do turismo evitará um aumento do desemprego e considera que faltam medidas no Programa de Recuperação e Resiliência que acelerem o crescimento económico.

Na ordem do dia estão ainda as mudanças da passagem do estado de emergência para o estado de calamidade. Nem todos os concelhos do país vão, no entanto, avançar no desconfinamento. Em Odemira, há mesmo duas freguesias que ficam em cerca sanitária, devido a focos de contágio com trabalhadores agrícolas migrantes - o que já motivou mudanças nas regras para os empregadores.

A TSF traz-lhe também a notícia de que o PIB caiu 5,4% no 1.º trimestre deste ano, em termos homólogos. O resultado reflete os efeitos do confinamento geral decretado no início do ano, devido ao agravamento da pandemia, explica o Instituto Nacional de Estatística.

E quando os Estados Unidos se preparam para abandonar militarmente o Afeganistão, ao fim de duas décadas, a Al-Qaeda vem prometer que vai continuar a guerra contra os norte-americanos "em todas as frentes".

Ainda a informação de que pelo menos 44 pessoas perderam a vida, em resultado de uma debandada em massa, durante uma peregrinação judaica no norte de Israel.

Por último, para ler e ouvir, a reportagem da TSF na aldeia de Outeiro, em Montalegre, onde acompanhámos um dia na "vida escrava" de um pastor.