Portugueses divididos sobre vacina obrigatória mas querem tomar assim que possível

Regra geral os portugueses confiam na eficácia da vacinação e com o tema na ordem do dia, a propósito da Covid-19, a vontade da maioria dos portugueses é a de tomar a vacina assim que ela estiver disponível. Mais de metade dos portugueses (54%) querem tomar a vacina quando for possível, sobretudo os homens.

De acordo com a sondagem da Aximage para a TSF e JN, 29% concordam parcialmente com a toma assim que disponível, 25% afirmam concordar totalmente. Já três em cada dez portugueses recusam a toma assim que a vacina esteja a circular.

E são sobretudo os mais velhos, aqueles que estão acima dos 65 anos, que têm mais pressa para tomar a vacina: quase 7 em cada 10 portugueses acima desta idade concordam parcial ou totalmente com a toma da vacina quando ela estiver disponível. Em sentido inverso, são os indivíduos entre os 18 e os 34 anos aqueles que menos pressa têm para se vacinarem contra a Covid-19

Apesar de existir uma larga maioria que tem uma grande confiança na eficácia da vacinação em geral no país (61%), as opiniões sobre se a toma deve ser imposta pelo Estado dividem-se: 48% consideram que deve ser uma escolha individual, 45% gostariam que a vacina fosse obrigatória.

Na análise por sexo, são eles os que mais defendem a obrigatoriedade da vacina, a maioria das mulheres defendem que a vacinação deve ser uma decisão pessoal.

Ficha técnica

A sondagem foi realizada pela Aximage para a TSF e o JN, com o objetivo de avaliar a opinião dos Portugueses sobre temas relacionados com a Covid-19.

O trabalho de campo decorreu entre os dias 23 e 26 de novembro de 2020. Foram recolhidas 647 entrevistas entre maiores de dezoito anos residentes em Portugal. Foi feita uma amostragem por quotas, com sexo, idade e região, a partir do universo conhecido, reequilibrada por sexo e escolaridade.

À amostra de 647 entrevistas, corresponde um grau de confiança de 95% com uma margem de erro de 3,90%. A responsabilidade do estudo é da Aximage Comunicação e Imagem Lda., sob a direção técnica de José Almeida Ribeiro.