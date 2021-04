Portugueses e brasileiros criam jogo para ajudar idosos a lidar com dores crónicas

O jogo visa alertar para o uso excessivo de medicamentos e promover o exercício físico © Leonel de Castro/Global Imagens (arquivo)

Investigadores do Politécnico de Leiria e de a Universidade Católica de Pelotas, no Brasil, criaram um jogo que se destina a ajudar os mais velhos a lidarem com a dor crónica, depois de o estabelecimento de ensino brasileiro ter concluído que os idosos se sobremedicam para contrariar a dor crónica. De acordo com o Jornal de Notícias, esta criação vai ser testada em instituições de solidariedade social.

Trata-se de um jogo de tabuleiro com 200 perguntas e que recorre a uma linguagem simples, para colocar os mais velhos em papéis como o do farmacêutico que tem de atender alguém com muitas dores. É descrito pelos investigadores como uma experiência de "simulação" para aprender a gerir as dores físicas, por meio de auxílio dos técnicos das IPSS que com os idosos realizem estas atividades.

O jogo visa ainda alertar para o uso excessivo de medicamentos e promover a motivação para o exercício físico. Por isso, é um jogo para o incentivo à qualidade de vida.