Portugueses mais confinantes no SNS, a PSP dá música na rádio e outros destaques da manhã TSF

Os níveis de confiança dos portugueses nas autoridades de saúde, nas vacinas e no plano de vacinação aumentaram desde a última sondagem da TSF, JN e DN. O barómetro de abril mostra que 58% dos inquiridos acredita que a quarta fase do desconfinamento vai correr como previsto.

O Parlamento Europeu aprovou esta manhã o Acordo de Comércio e Cooperação entre União Europeia e Reino Unido, que estabelece o novo quadro de relações entre as duas partes no pós-Brexit.

Segundo um estudo do King's College de Londres divulgado esta quarta-feira, uma em cada quatro pessoas vacinadas com imunizantes contra a Covid-19 da Pfizer ou da AstraZeneca sentiram efeitos secundários leves, como dores de cabeça e fadiga.

Está ainda a decorrer uma uma megaoperação de combate ao phishing (esquemas de fraude eletrónica), com mais de 100 inspetores da Polícia Judiciária no terreno, sobretudo na grande Lisboa.

Também esta manhã a polícia invadiu a rádio... mas para dar música. A Banda Sinfónica da PSP assinalou 40 anos de vida na redação da TSF. Assista aqui ao vídeo do momento:

Por fim, veja as imagens da nova Ponte 516 Arouca, apontada como a maior do mundo entre as pedonais suspensas. São 516 metros que ligam a margem de Canelas à de Alvarenga a 175 metros acima do rio.