Portugueses querem escolas fechadas, mas ficam menos em casa e outros destaques TSF

© Paulo Jorge Magalhães/ Global Imagens (arquivo)

Por TSF 24 Fevereiro, 2021 • 12:18 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Em primeiro lugar, nos temas que marcaram esta manhã de quarta-feira, está a sondagem da Aximage para a TSF, DN e JN. A maioria da população portuguesa inquirida (82%) considera que, a manter-se a quebra de números diários da Covid-19, o Governo deve alargar o encerramento de escolas até à primeira quinzena do próximo mês. Confira todas as infografias aqui.

O Governo ainda não quer falar de desconfinamento, mas é cada vez mais difícil manter os portugueses em casa. Nuno Santos, especialista em análise de dados da PSE, confirma esta manhã à TSF que, na segunda-feira, a taxa diária de confinamento chegou aos 48%, tendo atingido um mínimo de 43% na sexta-feira. Ou seja, confirma o especialista, em média, estamos a falar de cerca de mais um milhão de pessoas a saírem atualmente por dia de casa.

Ora, com os portugueses a ficarem menos em casa e com cada vez menos infeções e menos mortos provocados pela pandemia, como é que o Governo pode convencer os portugueses a ficarem em casa? Fique a saber o que responde o coordenador do gabinete de crise para a Covid-19 criado pela Ordem dos Psicólogos,Tiago Pereira, aqui.

Da Terra para Marte. O enorme paraquedas usado pelo veículo-robô "Perseverance" para pousar em Marte continha uma mensagem secreta, graças a um amante de puzzles da equipa da missão espacial. Fique a saber qual o segredo aqui.

De volta à Terra. Portugal confirma que enviará 5% das vacinas contra a Covid-19 para os PALOP e Timor-Leste. A promessa já tinha sido feita pelo primeiro-ministro e foi reforçada por Augusto Santos Silva. Confira o prazo para entrega das vacinas aqui.

Um fenómeno viral. Em Contins, uma aldeia do concelho de Mirandela, no distrito de Bragança, reside, provavelmente, a avó mais famosa de Portugal, se tivermos em linha de conta os mais de 540 mil seguidores que Adozinda Augusta tem na sua página "Vóvó Viral", na rede social Facebook, onde um dos seus vídeos já teve mais de 5 milhões de visualizações. Veja os vídeos desta avó aqui.

Por fim, o golfista norte-americano Tiger Woods, que sofreu na terça-feira um acidente de viação perto de Los Angeles, nos Estados Unidos, foi submetido a uma "longa" cirurgia devido a lesões no pé, tornozelo e tíbia da perna direita. Fique a par de todos os detalhes sobre o estado de saúde de Woods, aqui.