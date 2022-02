Posse "em princípio mantém-se a 23", só dois campos de golfe do Algarve são regados com águas de ETAR e outros destaques TSF

Marcelo Rebelo de Sousa © Ludovic Marin/EPA

O Presidente da República revela que a tomada de posse do novo Governo "em princípio mantém-se a data de dia 23". Para já, vai aguardar pela decisão do Tribunal Constitucional. Na mesma intervenção, Marcelo Rebelo de Sousa avançou que "deve haver uma redução das restrições" a seguir à reunião com o Infarmed.

Apenas dois dos 40 campos de golfe que existem no Algarve são regados com água proveniente das Estações de Tratamento de Águas Residuais. Carlos Gerrero, professor da Universidade do Algarve, pede mais investimento para levar esta forma de rega dos relvados a outros campos.

Flávio Alves Martins, presidente do Conselho Permanente das Comunidades Portuguesas, refere que a anulação de votos da emigração "no mínimo, constrangedora e que poderia ser evitada". Isto porque, apesar da indicação da "necessidade de uma cópia do Cartão de Cidadão", existem "leis nos países de acolhimento que proíbem essa prática".

A tensão que se vive atualmente entre a Rússia e a Ucrânia está a fazer subir os preços da eletricidade, do gás natural e do petróleo. A Rússia é a principal fornecedora de gás natural na Europa e o stock europeu está num nível significativamente baixo.

No boletim epidemiológico desta segunda-feira, a Direção-Geral da Saúde contabilizou mais 35 mortes e 8463 novos casos de Covid-19. É o valor mais baixo de novas infeções desde 27 de dezembro. O Rt e a incidência baixaram relativamente ao boletim anterior.

A eminência de um conflito armado entre a Rússia e a Ucrânia faz ecos um pouco por todo o mundo. Em Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa acredita que a solução "é, tem de ser, deve ser, diplomática". Já o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, afirma que "qualquer país tem o direito de escolher o próprio caminho". Por seu lado, a Rússia revela que os exercícios militares que têm posto o mundo em alerta estão em parte a chegar ao fim.

Em Munique, na Alemanha, uma colisão frontal entre dois comboios fez um morto e vários feridos. A morte foi confirmada à AFP por um porta-voz da polícia alemã que revela ainda a existência de mais de uma dezena de feridos.

Desde sexta-feira que os confrontos no final do clássico entre o FC Porto e o Sporting fazem a atualidade desportiva. No programa Visão de Jogo, da TSF e do jornal O Jogo, João Ricardo Pateiro, José Manuel Ribeiro e Luís Freitas Lobo discutem os acontecimentos da partida. Ouça aqui o Visão de Jogo.

Nascido em Angola à 54 anos, D. José Manuel Garcia Cordeiro, novo arcebispo primaz de Braga, falou com a TSF. Ouça aqui a entrevista com D. José Manuel Garcia Cordeiro na íntegra.

O antigo campeão do mundo de surf Adriano de Souza vai participar na prova portuguesa Capítulo Perfeito que se realiza na praia de Carcavelos. O antigo campeão mundial da modalidade falou com TSF e disse que está "a tentar desacelerar a vida, isto depois de muitos e muitos anos com um ritmo muito alto".