Possibilidade de cancelamento dos Jogos "não é uma informação que circule na aldeia olímpica"

Os atletas portugueses estão tranquilos e o cancelamento dos Jogos Olímpicos não estará em risco. A garantia é dada à TSF pelo chefe da missão olímpica de Portugal. Marco Alves adianta que as declarações do Presidente do Comité Organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio sobre o facto de essa possibilidade estar em cima da mesa o apanharam de surpresa e assegura que esta "não é uma informação que circule na aldeia [olímpica]".

"A informação que temos por parte do Comité Olímpico Internacional é que essa é uma situação que, sendo avaliada, não está em risco. Estamos na rota que estava traçada, mesmo antes de terem saídos as declarações que foram publicadas", sustenta Marco Alves.

O chefe da missão olímpica de Portugal descreve um "clima de tranquilidade" entre os atletas portugueses, alicerçado no facto de os atletas estarem "isolados" e "protegidos" do resto do mundo.

No Japão, o número de infeções tem vindo a aumentar e já foram detetados casos entre os atletas.