Posso ir a Portugal durante o verão? O site que responde a todas as dúvidas dos emigrantes

A esmagadora maioria dos emigrantes portugueses em França quer manter a tradição e visitar a terra natal durante o verão. Para responder aos muitos pedidos de informação, a associação Cap Magellan, que há 15 anos presta apoio aos emigrantes que durante a primeira quinzena de agosto regressam a casa, criou um site onde são prestadas todas as informações sobre o que a pandemia mudou e o que podem encontrar ou fazer este verão.

Na plataforma VacancesPortugalCovid.com encontramos respostas para questões como: na viagem de automóvel as áreas de descanso ou os restaurantes de estrada estão abertos; Se viajar de avião, quais as medidas a cumprir antes, durante e após o voo? Hermano Sanches Ruivo, vereador na Câmara de Paris, explica que têm recebido muitos pedidos de ajuda. "Se sim ou não podemos ir a Portugal passar as férias? Se sim, em que condições, o que está fechado e aberto? Que regras é preciso respeitar?"

O site criado pela associação Cap Magellan está organizado por temas. "A primeira é estamos em França, temos que preparar a viagem e quais são as regras do governo francês, a fronteira está ou não aberta... na ligação com Espanha quais as condições e quais as decisões que o governo português tomou em relação às fronteiras".

Outra parte responde a questões administrativas. "Para tirar o cartão do cidadão o que está aberto ou não; nos lares de idosos quais as regras, estão abertos ou não?". Hermano Sanches Ruivo diz que existe algum receio entre os emigrantes e lusodescendentes, mas a esmagadora maioria vem a Portugal no verão. "Ver a família, os amigos, desfrutar da paisagem, tudo isto é suficiente para vir a Portugal e sentem que também é uma forma de apoiar o país".

O site é atualizado de forma permanente e conta com a colaboração de cerca de 300 autarquias portuguesas.

