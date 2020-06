Posso ir à praia? Há uma aplicação que lhe diz a melhor hora para estender a toalha

© Pedro Correia/Global Imagens

Por Sara Beatriz Monteiro 03 Junho, 2020 • 09:46 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Apanhar banhos de sol e de mar vai ser possível, oficialmente, a partir do próximo sábado, dia 6 de junho, com o início da época balnear. Para ajudar os banhistas a escolherem a melhor hora para estender a toalha, atendendo à lotação das praias, a Deco Proteste e a "Posso Ir?" criaram uma aplicação.

"Posso ir à praia" é o nome da aplicação que reporta o nível de ocupação com base nas informações fornecidas pelos concessionários das praias. A iniciativa, em colaboração com a Agência Portuguesa do Ambiente, "nasceu dentro do grupo Tech4Covid19, para ajudar a dar resposta às normas de distanciamento social", pode ler-se num comunicado enviado às redações.

O objetivo da aplicação é os banhistas poderem consultar a lotação das praias a fim de evitarem as que têm maior ocupação, promovendo o distanciamento social e aumentando a segurança.

Numa primeira fase, "a aplicação funcionava de forma comunitária: a informação disponível era apenas a reportada pelos utilizadores". Agora, "para oferecer uma informação mais fiável e validada, o projeto conta agora com a participação dos próprios estabelecimentos", ou seja, "os gestores dos espaços registam-se de forma gratuita e reportam regularmente o nível de ocupação e os horários de funcionamento".

A aplicação vai dar informações ainda sobre o nível de qualidade da água das praias, o histórico de ocupação, a existência de bandeira azul e vigilância, e as infraestruturas disponíveis e inclui indicadores visuais para utilizadores daltónicos.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19