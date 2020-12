Postais de Natal pintados à boca e ao pé entregues há mais de 60 anos

© Pixabay

Nesta altura de Natal, muitos portugueses recebem na sua caixa de correio coleções de postais pintados por artistas com deficiência. São pessoas que pertencem a uma associação com origem na Alemanha mas que se estendeu por todo o mundo. Hoje, tem 800 artistas com deficiência a trabalhar, três deles em Portugal.

No país está sediada nas Caldas da Rainha. "Todos os lucros da venda dos postais revertem para esta associação internacional", explica Margarida Martins, responsável desta organização. Os artistas não dependem do seu próprio país, ou seja, se não houver retorno financeiro em Portugal os artistas nacionais receberão sempre os lucros interacionais que serão divididos por todos.

Aliás, a APBP - Artistas Pintores com a Boca e o Pé envia os postais sem ter qualquer garantia de que quem os recebe dê qualquer contributo financeiro. Mesmo assim, anualmente envia nesta época entre 20 a 30 mil coleções de postais para empresas mas também milhares para muitas outras pessoas, entre clientes novos e habituais.

Quem recebe os postais em casa, com motivos alusivos ao Natal, pode contribuir com o montante que entender. Mas Margarida Martins sublinha que este ano os portugueses têm sido muito solidários. "Ao contrário do que seria de esperar, porque as pessoas estão com algumas dificuldades, estão a responder mais do que em anos anteriores".

São postais mas também calendários e autocolantes de Natal que poderão ser dados à família e amigos e ajudar uma associação com 800 artistas com deficiência física espalhados pelo mundo.