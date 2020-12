Postos da GNR de todo o país de porta fechada durante a noite. Militares estarão no interior

Os militares vão estar dentro do edifício e as patrulhas devem andar obrigatoriamente com colete à prova de bala © DR

Todos os postos da GNR no país vão estar de porta fechada durante a noite, mas os militares vão estar dentro do edifício, e as patrulhas devem andar obrigatoriamente com colete à prova de bala, confirma uma fonte do comando nacional da GNR à TSF.

Esta fonte confirma que a decisão surge na sequência da morte de um homem numa troca de tiros com os militares no parque de um supermercado no Seixal.

O Jornal de Notícias conta esta manhã que o comandante operacional da GNR emitiu esta quarta-feira uma ordem interna com estas indicações, receando uma vingança pela morte deste homem que tinha sido condenado a uma pena de prisão por crimes de roubo, mas que andava a monte.

A fonte da GNR contactada esta manhã pela TSF sublinha que para a guarda estas indicações acabam por ser um processo natural já que há uma avaliação permanente das situações de risco e o dispositivo é ajustado em função disso.

É precisamente essa avaliação permanente do risco que vai determinar até quando é que os postos da GNR pelo país vão estar de porta fechada durante a noite e os guardas, em patrulha, têm de estar sempre equipados com colete à prova de bala.