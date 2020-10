Postura "pedagógica" da PSP tem dado frutos. Consumo de álcool e ajuntamentos causam maior atrito

De uma forma geral, as pessoas estão a cumprir o que foi aprovado no Parlamento © Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens

Para o diretor de operações da PSP, o superintendente Luís Elias, o modo como a Polícia aborda situações excecionais, como as restrições à circulação este fim de semana, contribui para a tranquilidade com que a população aceita as restrições impostas.

"A nossa postura dialogante e pedagógica" tem dado "frutos", garante Luís Elias, em declarações à TSF. Apesar da saturação que os cidadãos já apresentam, perante o avanço da pandemia, todos sentem uma necessidade de segurança neste momento, realça o agente de autoridade. "Sentimos, e as sondagens indicam isso mesmo, que, apesar do cansaço, as pessoas em geral percebem as medidas e que algo tem de ser feito. Nós estamos cá para contribuir para isso."

Quanto ao uso de máscaras na rua, Luís Elias garante que, de uma forma geral, as pessoas estão a cumprir o que foi aprovado no Parlamento. "Vejo um cumprimento bastante generalizado da parte das pessoas." No entanto, quando abordadas pela Polícia de Segurança Pública, as pessoas que estão a desrespeitar a norma justificam: "ou se esqueceram de colocar a máscara por qualquer motivo, e são advertidos para a usarem" ou encontram-se ao abrigo de um "quadro de exceções previstas, que não é assim tão grande".

Luís Elias nota portanto uma "bastante boa aceitação por parte das pessoas" no que diz respeito à proteção facial: "Não temos tido muitas interações negativas ou muitos problemas."

As regras que têm suscitado maior "atrito" são a proibição de ajuntamentos e de consumo de bebidas alcoólicas na via pública, em zonas de diversão noturna, salienta o superintendente.

* e Catarina Maldonado Vasconcelos

