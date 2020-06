PR e ministra da Saúde acreditam que jovens são fundamentais no combate à Covid-19

© António Cotrim/Lusa

A ministra da Saúde avisa que as autoridades não estão de braços cruzados perante os exemplos recentes de desrespeito pelas regras de combate à pandemia e defende que os jovens têm um papel fundamental no combate à pandemia, visão partilhada pela Presidente da República.

Depois de uma festa ilegal em Lagos, com mais de uma centena de pessoas, a PSP foi obrigada a intervir para acabar com uma outra festa - que juntou mais de mil pessoas, a maioria muito jovens - numa praia de Carcavelos, no concelho de Cascais.

Esta tarde, em Queluz, Marta Temido admitiu que situações como esta a deixam zangada. Questionada sobre se, também no caso de Carcavelos, vai ser pedida a intervenção do Ministério Público, a ministra da Saúde respondeu que o que está previsto na lei já foi acionado.

"O desrespeito pelas orientações das autoridades de saúde tem um quadro legal específico e é isso que está a ser acionado. Os portugueses souberam sempre, durante estes meses, responder positivamente às necessidades e aos desafios que tiveram pela frente e, portanto, pensamos que estes exemplos que nos deixam zangados e preocupados são exemplos a não repetir", sustenta.

Em declarações registadas pela TVI, Marta Temido considerou que os jovens podem ser a solução, "porque são quem melhor pode falar com os colegas, com os amigos, com as pessoas com quem lida no dia a dia e passar facilmente uma mensagem positiva".

A ministra da Saúde participou esta tarde numa iniciativa do conselho nacional da educação, em Queluz, concelho de Sintra. Uma iniciativa onde esteve também o Presidente da República.

Sem nunca se referir diretamente à festa que juntou mais de 1000 pessoas em Carcavelos, Marcelo Rebelo de Sousa deixou um apelo direto aos mais novos: "Jovens, ajudem ainda mais nesta fase, porque vocês têm capacidade para dar mais exemplo do que os outros ainda. Portanto, deem mais exemplo do que os outros."

Marcelo Rebelo de Sousa alerta que o vírus ainda aí está e que há minorias que não têm isso em conta. O Presidente da República defende que a força não é solução, isto é, compete a cada um defender os outros.

"Nenhum de nós é defensor de que a sociedade tenha de ser levada à força a adotar comportamento. Só é preciso utilizar esse exercício de autoridade nos casos em que as pessoas por livre vontade não fazem o que devem fazer", remata.