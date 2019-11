PR promulga diploma que permite contratação pública por ajuste direto nos Açores

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa © António Pedro Santos/Lusa

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou esta terça-feira o diploma que estabelece medidas extraordinárias de contratação pública por ajuste direto nos Açores a propósito da passagem pela região, há cerca de dois meses, do furacão "Lorenzo".

As medidas foram aprovadas na semana passada em Conselho de Ministros. Num comunicado, o Conselho de Ministros precisa que as medidas em causa se "aplicam aos procedimentos destinados à formação de contratos de empreitada de obras públicas, de locação ou aquisição de bens móveis e de aquisição de serviços relacionados com os danos causados pelo furacão".

Além deste decreto-lei, o Governo aprovou também nesse dia uma transferência de até 20 milhões de euros para o Orçamento da Região Autónoma dos Açores. Tal montante, é indicado, serve o intuito de "fazer face ao restabelecimento do abastecimento marítimo de mercadorias e combustível da ilha das Flores e das infraestruturas e equipamentos essenciais à vida das populações afetadas, nomeadamente nas infraestruturas portuárias e de apoio portuário da região".

É ainda estabelecido "um reforço dessa transferência, até 20 milhões de euros, no ano económico de 2020". Estas duas medidas "visam a reposição da normalidade" nos Açores na sequência dos danos causados pelo furacão.

Durante a passagem do "Lorenzo" pelos Açores, no começo de outubro, foram registadas 255 ocorrências e 53 pessoas tiveram de ser realojadas. O furacão causou a destruição total do porto das Lajes das Flores, estimando-se que o prejuízo registado possa ascender, neste caso em concreto, a mais de 190 milhões de euros.

No total, o mau tempo provocou prejuízos de cerca de 330 milhões de euros no arquipélago, segundo o Governo Regional dos Açores.