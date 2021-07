Praia da Batata, em Lagos, interdita a banhos

© Miguel Veterano Júnior (arquivo)

A praia da Batata, em Lagos, está interdita a banhos desde a manhã desta quinta-feira depois da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) ter detetado níveis de microrganismos na água acima dos níveis considerados normais durante uma análise de rotina.

A capitania do Porto de Lagos, explica o comandante Pedro Palma, na TSF, içou a bandeira vermelha após terem sido detetados "parâmetros fora do normal" no que respeita à qualidade da água.

Assim, os nadadores-salvadores receberam indicações para "interditar a ida a banhos" e a capitania do Porto de Lagos está agora à espera do "resultado da contra-análise", sendo que espera ter os resultados da mesma até ao fim da manhã.