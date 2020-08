Praia da Fonte do Cortiço interditada a banhistas. Baleia morta deu à costa

© José Carmo/Global Imagens

Uma baleia já em avançado estado de decomposição obrigou esta terça-feira à interdição da praia da Fonte do Cortiço, no distrito de Santiago do Cacém.

Ouvido pela TSF, Álvaro Beijinha, presidente da autarquia, conta que há pedaços do cetáceo espalhados pelo areal. O cheiro é "insuportável".

"Os pedaços da baleia deram à costa, já em elevado estado de decomposição. Tomámos a decisão de encerrar a praia aos banhistas e estamos agora a retirar os pedaços do animal. Esperamos que amanhã já possamos abrir a praia ao público", adianta.

A reabertura da praia aos banhistas vai depender da avaliação do delegado de saúde, depois de retirada a baleia do areal da praia da Fonte do Cortiço.

Apesar dos constrangimentos, a situação não surpreende o autarca. Esta não é a primeira vez que uma baleia dá à costa em Santiago do Cacém. "Não é novidade, principalmente no inverno. Há espécies destas, com alguma frequência, que morrem na zona entre Sines e Santo André e vêm dar à costa", lamenta.

As autoridades concentram-se agora em retirar o animal do areal da praia. Álvaro Beijinha diz que, em princípio, os pedaços da baleia vão ser levados para um aterro.