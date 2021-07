Praia dos Pescadores vai continuar interditada a banhos durante esta terça-feira

© Algarvephotopress / Global Imagens

Por Maria Augusta Casaca com Sara Beatriz Monteiro 20 Julho, 2021 • 10:09

A praia dos Pescadores, em Albufeira, vai continuar interditada a banhos durante esta terça-feira, depois de no final do dia de segunda-feira a água ter apresentado uma coloração acastanhada e mau cheiro. O comandante Rodrigo dos Paços explica que a Agência Portuguesa do ambiente está a fazer análises às águas, mas, por enquanto, não é aconselhável tomar banho naquela praia.

"Durante o dia de hoje, vamos manter a interdição de banhos, como medida de proteção dos próprios banhistas, porque não sabemos qual é a qualidade da água para banhos", explica Rodrigo dos Paços à TSF.

Na origem do problema estará "uma rutura de grande magnitude que ocorreu na baixa de Albufeira, inundou as ruas e escoou para a praia através dos coletores pluviais".

Esta terça-feira manter-se-à a "bandeira vermelha para evitar que as pessoas entrem a banhos e, eventualmente, possam desenvolver algum tipo de problema ou alergia".