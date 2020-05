Praias com lotação para todos os gostos. Das 20 pessoas na Marinha às 20 mil na Nazaré

© Bruno Lisita/Global Imagens

Por Gonçalo Teles 27 Maio, 2020 • 21:44 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Portugal tem praias para todos os gostos e de todos os tamanhos mas, num verão que promete por os portugueses a olhar para semáforos antes de pisarem a areia, o número de pessoas que vai poder sentar-se na areia ganha um peso absoluto. E nas listas com a lotação de cada praia que a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) divulgou esta quarta-feira, há praias que vão das 20 às quase 20 mil pessoas de capacidade.

Consulte aqui as listas completas carregando no nome de cada uma das zonas: praias do Barlavento e Sotavento algarvios e das zonas do Oeste e Tejo.

Há estádios mais pequenos...

A campeã da lotação situa-se na zona do Oeste. A praia da Nazaré tem uma capacidade potencial de ocupação de 17.100 pessoas, o número mais alto de entre as três listas divulgadas.

Segue-se a Fonte da Telha, no concelho de Almada, que subdividida em três praias tem uma capacidade que chega às 14.500 pessoas.

É através de uma viagem até ao Algarve que se encontram duas praias com capacidade potencial para 12.600 pessoas: são elas a praia de Faro e a praia de Monte Gordo, em Vila Real de Santo António.

Voltamos à zona da Grande Lisboa para fechar esta lista. A praia de Carcavelos, em Cascais, promete receber até 12.100 banhistas. Já em Almada, e dependendo da maré, a praia de São João da Caparica pode receber entre 9700 e 12.200 banhistas, uma diferença de 2500 pessoas na lotação.

Uma praia quase exclusiva

É em Lagoa que fica situada a praia mais exclusiva das três listas divulgadas esta quarta-feira: a Praia da Marinha, com uma lotação balizada entre as 15 e as 20 pessoas.

Também no Algarve, mas em Albufeira, fica a praia de Arrifes, com uma lotação que situa entre as 30 e as 40 pessoas.

Seguem-se a Praia do Camilo, em Lagos, com uma lotação de entre 40 a 60 pessoas, a praia dos Tremoços, em Lagoa, que pode aceitar entre 60 e 80 banhistas e a praia da Albandeira, também em Lagoa, que servirá entre 70 a 80 banhistas.

Os números da lotação das restantes praias "serão publicadas em breve, considerando as respetivas datas de abertura", escreve a APA no seu site.

A partir do dia 6 de junho, a aplicação InfoPraia, da APA, vai dar informações aos banhistas em tempo real sobre a lotação das praias e assinalará a mesma com um sistema de semáforo em três cores: o verde indica uma lotação de até 1/3, o amarelo indica uma lotação de até 2/3 e a cor vermelha indica que a praia já ultrapassou esse limite e pode vir a ficar completamente lotada.

LEIA AQUI TUDO SOBRE O NOVO CORONAVÍRUS