Praias de Quarteira e Vale do Lobo interditas a banhos por causa da qualidade da água

Por Rui Oliveira Costa 25 Julho, 2023 • 18:19

O município de Loulé, no Algarve, anunciou esta terça-feira que as praias de Quarteira e Vale do Lobo estão interditas a banhos por causa da qualidade da água.

"Informa-se a população que as praias de Quarteira e Vale do Lobo se encontram interditas a banhos, depois das análises periódicas de monitorização sistémica de qualidade da água balnear terem revelado valores microbiológicos acima dos parâmetros de referência", escreve a autarquia em comunicado.

A Câmara Municipal de Loulé garante que "as entidades locais e regionais com competências nestas áreas estão a tomar todas as providências no sentido de ser reposta a normalidade de utilização das águas balneares das praias em questão com a maior brevidade possível".

A autarquia informa ainda que "se está a proceder à realização de contra-análises", por isso a interdição vai manter-se "até que os resultados se encontrem dentro dos parâmetros de referência".

A câmara de Loulé lamenta os constrangimentos causados e apela à compreensão da população.