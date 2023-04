Praias do Norte com mais Bandeiras Azuis do que Algarve. Veja aqui a lista completa

© Algarvephotopress /Global Imagens (arquivo)

Portugal conta este ano com 432 praias, marinas e embarcações com Bandeira Azul, mais uma do que em 2022, apesar de uma diminuição de praias fluviais devido à seca e aos incêndios, anunciou esta quinta-feira a Associação Bandeira Azul Europa.

O anúncio foi feito no Aquário Vasco da Gama, no Dafundo, concelho de Oeiras, pelo presidente da Associação Bandeira Azul da Europa, José Archer, adiantando que na próxima época balnear vão hastear a Bandeira Azul 394 praias, distribuídas por 103 municípios, tendo Coruche e Montemor-o-Velho candidatado praias pela primeira vez.

"Portugal, no que toca a praias do interior, é o segundo país do mundo com maior número de praias galardoadas. Estamos logo a seguir a França, que tem outra realidade e dimensão, e muito acima de Espanha", disse José Archer, referindo que foram galardoadas 47 praias fluviais, menos três do que no ano passado.

O responsável reconheceu que se trata do "reflexo do esforço das comunidades e autarquias do interior" relativamente à aposta na Bandeira Azul.

José Archer lembrou, igualmente, que este ano houve menos praias do interior galardoadas tendo em conta a seca e os incêndios ocorridos em 2022.

"No ano passado tivemos um verão extremamente complicado no interior, o que afetou algumas recandidaturas, mas mesmo assim continuamos a crescer só de praias, zonas balneares, já estamos perto das 400", disse, lembrando que há dez anos este número rondava as 200.

Questionado sobre o concelho de Sintra não ter nenhuma praia com Bandeira Azul, tendo em conta a sua extensão marítima, José Archer afirmou tratar-se de "uma decisão dos próprios autarcas" quanto à candidatura ao galardão.

Em relação às vantagens de se frequentar uma praia distinguida, o responsável lembrou os quatro pontos essenciais para obtenção do galardão: qualidade da água e espaço (ordenamento) segurança e serviços, vigilância e sensibilização das pessoas (educação ambiental).

A nível internacional, Portugal ocupa o segundo lugar no que diz respeito a embarcações ecoturísticas galardoadas, com 21, tendo sido igualmente galardoadas 17 marinas.

A cerimónia oficial de hastear da primeira Bandeira Azul em praia costeira vai decorrer na praia do Mar, nas Caldas da Rainha, em 1 de junho, enquanto o primeiro hastear de Bandeira Azul em praia fluvial vai realizar-se em Reconquinho, Penacova, em 15 de junho. A bandeira será ainda hasteada na Marina de Troia, no concelho de Grândola, em 5 de junho.

Entre os locais distinguidos este ano, as praias costeiras e fluviais com bandeira azul estão distribuídas pelo Norte (87, mais cinco do que no ano passado), Centro (47, menos três), Tejo (76, menos uma), Alentejo (39, menos uma), Algarve (85, menos uma), Açores (44, mais duas) e Madeira (16, igual ao ano passado).

O Programa Bandeira Azul é um programa de educação para o desenvolvimento sustentável, promovido em Portugal pela Associação Bandeira Azul da Europa, secção portuguesa da Fundação para a Educação Ambiental.

Lista de locais galardoados por região

Açores

Angra do Heroísmo (6): Baía do Refugo; Cinco Ribeiras; Negrito; Salga; Salgueiros (Açores); Silveira.

Horta (5): Almoxarife; Castelo Branco; Porto Pim; Varadouro; Marina da Horta.

Lagoa (3): Baixa da Areia; Caloura; Zona Balnear da Lagoa.

Lajes do Pico (1): Núcleo de Recreio Náutico das Lajes do Pico.

Ponta Delgada (6): Forno da Cal; Milícias; Poças Sul dos Mosteiros; Poços S. Vicente Ferreira; Pópulo; Marina de Ponta Delgada.

Povoação: Morro; Portinho do Faial da Terra; Praia do Fogo.

Praia da Vitória (8): Biscoitos; Escaleiras; Grande; Porto Martins; Praia da Riviera; Prainha (Praia da Vitória); Quatro Ribeiras; Marina da Vila Praia da Vitória.

Ribeira Grande (5): Areal Sta. Bárbara; Calhetas; Calhetas da Maia; Poças da Ribeira Grande; Praia dos Moinhos.

Santa Cruz da Graciosa (4): Barro Vermelho; Piscina do Carapacho; Praia; Zona Balnear Santa Cruz (Calheta)

Velas (1): Núcleo Recreio Náutico de Velas

Vila do Porto(5): Anjos; Formosa (Açores); Maia; S. Lourenço (Açores); Marina de Vila do Porto.

Vila Franca do Campo (6): Água d'Alto; Prainha de Água d'Alto; Vinha da Areia; TERRAZUL; TERRAZUL I; TERRAZUL III.

Alentejo

Alandroal (1): Área Recreativa e de Lazer Das Azenhas D´EL Rei

Beja (1): Cinco Reis

Grândola (12): Aberta Nova; Atlântica; Carvalhal; Comporta; Galé-Fontainhas; Melides; Pego; Tróia-Bico das Lulas; Tróia-Galé; Tróia-Mar; Marina de Tróia; O ESPERANÇA.

Mértola (1): Albufeira da Tapada Grande

Mourão (1): Praia Fluvial de Mourão

Odemira (12): Almograve Norte; Almograve Sul; Alteirinhos; Carvalhal (Odemira); Farol; Franquia; Furnas Mar; Furnas Rio; Malhão Norte; Malhão Sul; Santa Clara; Zambujeira do Mar.

Portel (2): Praia da Amieira; Praia Fluvial de Alqueva.

Reguengos de Monsaraz (1): Praia Fluvial de Monsaraz.

Santiago do Cacém (2): Costa de Santo André; Fonte do Cortiço.

Seseimbra (2): Califórnia; Ouro

Setúbal (1): Figueirinha

Sines (5): Grande de Porto Côvo; Ilha do Pessegueiro; S. Torpes; Vasco da Gama; Vieirinha - Vale de Figueiros.

Algarve

Albufeira (26 ): Alemães; Arrifes; Aveiros; Belharucas; Castelo; Coelha; Evaristo; Falésia Açoteias; Falésia Alfamar; Galé-Leste; Galé-Oeste; INATEL - Albufeira; Manuel Lourenço; Maria Luísa; Olhos d'Água; Oura; Oura-Leste; Peneco; Pescadores; Rocha Baixinha; Rocha Baixinha-Nascente; Rocha Baixinha-Poente; S. Rafael; Salgados; Santa Eulália; Marina de Albufeira.

Aljezur (4); Amoreira-Mar; Arrifana; Monte Clérigo; Odeceixe-Mar.

Castro-Marim (3): Alagoa-Altura; Cabeço; Praia Verde.

Faro (4): Barreta; Culatra-Mar; Faro-Mar; Ilha do Farol-Mar

Lagoa (6): Caneiros; Carvoeiro; Ferragudo; Senhora da Rocha; Vale Centeanes; Vale do Olival.

Lagos (4): Luz; Meia Praia; Porto de Mós; Marina de Lagos

Loulé (11): Almargem; Ancão; Forte Novo; Garrão Nascente; Garrão Poente; Loulé Velho; Quarteira; Quinta do Lago; Vale de Lobo; Vilamoura; Marina de Vilamoura.

Olhão (4): Armona-Mar; Armona-Ria; Fuseta-Mar; Fuseta-Ria.

Portimão (9): Alvor Nascente; Alvor Poente; Praia da Marina de Portimão; Rocha; Três Castelos; Vau; Marina de Portimão; Sun Boat I; Sun Cat I.

Silves (2):Armação de Pêra; Praia Grande Poente.

Tavira: (4): Barril; Cabanas-Mar; Ilha de Tavira-Mar; Terra Estreita.

Vila do Bispo (10); Almádena-Cabanas Velhas; Burgau; Castelejo; Cordoama; Ingrina; Mareta; Martinhal; Salema; Tonel; Zavial.

Vila Real de Santo António (4): Lota; Manta Rota; Monte Gordo; Santo António.

Centro

Arganil (1): Cascalheira - Secarias.

Aveiro (2): São Jacinto; Gaivinha.

Cantanhede (1): Tocha.

Coimbra: (2): Palheiros e Zorro; Rebolim.

Figueira da Foz (11): Buarcos; Cabedelo (Figueira da Foz); Cabo Mondego; Costa de Lavos; Cova Gala; Cova Gala - Hospital: Figueira da Foz-Relógio; Leirosa; Murtinheira; Quiaios; Tamargueira.

Góis (1): Peneda - Pêgo Escuro.

Guarda (1): Aldeia Viçosa.

Ílhavo (2): Barra; Costa Nova.

Leiria (2): Pedrogão Sul; Pedrogão-Centro.

Lousã (1): Bogueira.

Marinha Grande (2): Praia Velha; S. Pedro de Moel.

Mira (2): Mira; Poço da Cruz.

Montemor-oVelho (1): Esteiro de Ereira.

Murtosa (3): Bico; Monte Branco; Torreira.

Ovar (4): Cortegaça; Esmoriz; Furadouro; São Pedro da Maceda.

Penacova (2): Reconquinho; Vimieiro.

Penela (1): Louçainha.

Pombal (1): Osso da Baleia

Santa Maria da Feira: (1): Mamoa.

Seia (2):: Lapa dos Dinheiros; Loriga.

Sever do Vouga (1): Quinta do Barco.

Tábua (1): Praia Fluvial da Ronqueira.

Vagos (3): Areão; Labrego; Vagueira.

Madeira

Calheta (5): Calheta; Porto de Recreio da Calheta; Dulcineia; Esmeralda; Miranda.

Funchal (10); Barreirinha; Cb Ponta Gorda-Poças do Governador; Clube Naval do Funchal; Formosa (Madeira); Lido-Complexo Balnear; Marina do Funchal; Magic Dolphin Eco; Melhor do Mar II; Natureza do Mar; Prazer do Mar.

Machico (3); Banda d"Além; Ribeira do Natal; Porto de Recreio de Machico.

Porto Moniz (1): Porto Moniz.

Porto Santo (3); Porto Santo - Cabeço da Ponta; Porto Santo - Fontinha; Porto Santo - Ribeiro Salgado.

Ribeira Brava (1): Ribeira Brava.

Santa Cruz (2): Palmeiras; Reis Magos.

Santana (1): Ribeira do Faial.

Norte

Braga (3): Adaúfe; Merelim S. Paio; Ponte do Bico.

Caminha (5): Azenhas - Vilar de Mouros; Caminha; Forte do Cão; Moledo; Vila Praia de Âncora.

Espinho (6): Espinho-Baía; Espinho-Rua 37; Frente Azul; Paramos; Seca; Silvalde.

Esposende (4): Apúlia; Fão-Ofir; Marinhas-Cepães; Suave Mar.

Fafe (1): Albufeira de Queimadela.

Freixo Espada à Cinta (1): Congida.

Macedo de Cavaleiros (4): Fraga da Pegada; Ribeira; Azibeiro; Vítor Oliveira.

Matosinhos (16): Agudela; Angeiras Norte; Angeiras Sul; Aterro; Boa Nova - Senhora; Cabo do Mundo; Funtão; Fuzelhas; Leça da Palmeira; Marreco; Memória; Pedras Brancas; Pedras da Agudela; Pedras do Corgo; Praia de Beijinhos; Quebrada.

Mirandela (1): Praia Arquiteto Albino Mendo.

Porto (4): Aquário; Foz; Gondarém; Homem do Leme.

Póvoa do Varzim (8): Barranha; Fragosa; Lagoa; Paimó; Quião; Zona Urbana - Norte; Zona Urbana Sul I; Zona Urbana Sul II

Viana do Castelo (10): Afife; Amorosa; Arda; Cabedelo; Carreço; Castelo de Neiva; Insua; Luziamar; Norte; Paçô.

Vila do Conde (6): Árvore; Frente Urbana Norte; Frente Urbana Sul; Labruge; Mindelo; Vila Chã.

Vila Nova de Gaia (20): Aguda; Canide-Norte; Canide-Sul; Dunas Mar; Francelos; Francemar; Granja; Lavadores; Madalena-Norte; Madalena-Sul; Mar e Sol; Marbelo; Miramar; S. Félix da Marinha; Salgueiros; Sãozinha; Senhor da Pedra; Valadares-Norte; Valadares-Sul; Marina de Gaia

Vila Verde (1): Prado Faial.

Tejo

Abrantes (2): Aldeia do Mato; Fontes.

Alcobaça (2): Paredes de Vitória; S. Martinho do Porto

Almada (10): Dragão Vermelho; Infante; Mata; Praia de Santo António; Praia do CDS; Praia Nova; Rainha (Caparica); S. João da Caparica; Sereia; Tarquínio-Paraíso.

Avis (1): Clube Náutico de Avis.

Caldas da Rainha (2): Foz do Arelho-Lagoa; Praia do Mar.

Cascais (11 locais): Avencas; Carcavelos; Conceição (Cascais); Crismina; Guincho; Moitas; Parede; Poça; Rainha (Cascais); S. Pedro do Estoril; Tamariz.

Coruche (1): Praia Fluvial do Sorraia.

Góis (1): Alvares.

Guarda (1): Valhelhas.

Lisboa (3): Doca de Santo Amaro; I DISCOVERY; II Odisseia.

Lourinha (4): Areal Sul; Areia Branca; Areia Branca - Foz; Porto Dinheiro.

Mação (1): Carvoeiro.

Mafra (6): Algodio; Baleia; Foz do Lizandro - Mar; Porto da Calada; Ribeira de Ilhas; S. Lourenço.

Nazaré (5): Nazaré; Salgado; ARGUS; BENNU; ROAZ.

Óbidos (2): Bom Sucesso; Rei do Cortiço.

Oeiras (3): Santo Amaro; Torre; Porto de Recreio de Oeiras.

Oleiros (1): Açude do Pinto.

Ourém (1): Agroal.

Pampilhosa da Serra (3): Pessegueiro; Praia de Pampilhosa da Serra; Santa Luzia.

Peniche (7): Baleal Norte; Baleal Sul; Consolação; Cova da Alfarroba; Gambôa; Medão-Supertubos; S. Bernardino.

Sesimbra (2): Lagoa de Albufeira - Mar; Moinho de Baixo-Meco.

Torres Vedras (12): Azul; Centro (Sta. Cruz); Física (Sta. Cruz); Formosa; Foz do Sizandro - Mar; Mirante (Sta. Cruz); Navio; Pisão (Sta. Cruz); Porto Novo; Santa Helena; Santa Rita Norte; Santa Rita Sul.

Vila de Rei (2): Bostelim; Fernandaires.